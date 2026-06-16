Det finns en målning som utgör ett slags vägskäl för mig i min utveckling som konstnär. En där det finns ett före och ett efter i mitt måleri. Tavlan i fråga föreställer de slags betongblock som används för att avskilja trafik, och dubbelmeningen i den engelska titeln “Concrete divider” är alltså högst medveten.

Här kommer några reflektioner om skapande och hur man kan utvecklas som “kreatör” utifrån mina erfarenheter från detta verk.

Skuggor och betongsuggor (eller “Concrete divider”), olja på pannå, 64 x 54 cm, 2025.

Målningen ingick i en serie tavlor med besläktade motiv, färgskala och stil som jag ställde ut på Galleri Elfva för ett par år sedan. Det var en väldigt kort utställning—endast en helg—och jag sålde bara några verk. Denna målning var inte en av dem. Rent objektivt är den således ett misslyckande: jag lade ner mycket tid och möda på den och fick ingenting monetärt för det, och jag vill heller inte påstå att den utgör något slags mästerverk i kvalitativ bemärkelse.

Trots det ser jag den som en stor personlig/professionell framgång och jag är väldigt stolt över den. Jag bryr mig visserligen om vad andra tycker om mitt måleri och det glädjer mig när någon tycker om eller köper en tavla. Konst är för mig ett sätt att kommunicera och då vore det märkligt om jag struntade i hur mina verk mottas. Men jag har också en inre kompass (eller bedömare) som nog är ännu viktigare för mig.

Att “level up”

Varför är då detta verk så betydelsefullt för mig? Det bästa sättet jag kan beskriva det på är med en term från videospel: Det känns som om jag “leveled up” med denna målning. Att jag nådde en ny nivå i mitt måleri.

För det första är motivet annorlunda än i mina tidigare verk. Betongsuggor är alltså de tunga avgränsare som man ofta ser på parkeringsplatser eller längs vägrenar. Ingen naturligt “vackert” motiv för ett konstverk. Men kontrasten mellan den “brutala” betongen och de vackra skuggorna på snön och de repetitiva, svepande mönstren som skapades av hur suggorna radats upp skapade en spänning som jag föll för. Jag tog fotografiet som målningen är baserad på under en kvällspromenad med hunden nere vid vattnet. Motivet var också inspirerat av en målning av Anne-Lie Larsson Ljung som hänger hos min mamma på Gotland och som även den föreställer betongsuggor.

Vidare är målningen råare och ledigare än mina tidigare verk. Den har en ofärdig känsla som väcker frågor. Vad är det för något vi ser? Jag har dessutom under många år försökt hitta min “röst” som konstnär. Med detta verk har jag tagit ett större steg mot en egen distinkt röst eller stil än något jag tidigare gjort, även om jag kanske inte kan (eller vill) beskriva den mer än att säga att målningen är figurativ men expressiv, ödesmättad och melankolisk. I mitt tycke är det med konst lite som med skämt: om man försöker förklara dem finns risken att effekten försvinner.

“Concrete dividers” är alltså en vattendelare i den bemärkelsen att mitt måleri ser annorlunda ut efter detta. I serien jag skapade till utställningen ingick även ett par andra verk i liknande färgskala och med liknande motiv. Mitt personliga favoritverk av dessa—och kanske av alla mina verk hittills—är en målning av långa skuggor på isen en vinterdag, med en något märklig kajkant i den gamla industrihamnen i Gåshaga i förgrunden. Den är kanske inte riktigt lika ledig och fri som “dividers”, men jag lyckades med att förenkla motivet i stora färgfält, att inte överarbeta ytan, utan lade ner breda penseldrag och lät dem ligga. Denna tavla tycker jag om så mycket att den hänger hemma.

“Långa skuggor på Kyrkviken” 2025, olja på pannå, 54 x 64 cm.

Sedan finns det en dimension som är lite svårare att motivera i ord. “Concrete dividers” är helt enkelt i mitt tycke skickligare gjord än mina tidigare verk, även om den har fel och skavanker. Måleri är i viss utsträckning ett hantverk, och jag ser på detta verk ungefär som till exempel en korgmakare kan se på en skickligt flätad korg och vara nöjd över hantverket. Det sker en underlig alienering när ett konstverk är färdigt. Oftast är jag missnöjd, men ibland kan jag se på en målning och inte förstå hur jag lyckades skapa den.

Hur man växer som kreatör

Jag har funderat en del över varför just detta verk blev en personlig framgång, och kanske gömmer sig ett par generaliserbara lärdomar vad gäller skapandeprocesser och hur man kan bli bättre som konstnär/skribent/kreatör i min erfarenhet med målningen.

En av de vanligaste reaktionerna jag får från icke-konstnärer som ser mina verk är någon variant av ”Vilken talang du har!” Jag har alltid tyckt att det är en lite märklig kommentar. Jag skulle gissa att en gymnast som gör volter med skruv eller står stabilt i “korset” i de romerska ringarna inte lika ofta får uppmuntrande komplimanger om sin “talang”. Jag skall inte förneka att talang spelar en viss roll inom måleri, men de flesta som ägnat sig åt en sport eller kreativ verksamhet vet att det som är ojämförligt viktigast är övning.

Jag skulle helt enkelt inte ha kunnat skapa denna målning om jag inte först hade målat väldigt mycket. Verket tillkom efter en period då jag hade tillbringat särskilt mycket tid i ateljén och efter många år av att ha målat i naturen. Någon sa att när man lär sig att måla har man hundra dåliga målningar i sig och det enda sättet att bli av med dem är tyvärr att fästa dem på duk. Jag har kanske inte målat hundra dåliga målningar ännu, men många. Kanske Malcolm Gladwells regel om att det krävs 10 000 timmar för att bli en “mästare” på något inte stämmer helt, men inget ger färdighet som tid framför staffliet.

På staffliet 2024. Nästan färdig.

Det gäller förstås inte bara måleri utan allt skapande. Ja, det mesta här i livet för den delen. Ju mer vi gör av något, desto bättre blir vi på just det, så det gäller att fundera på vad vi lägger tid på. Själv lägger jag som många för mycket energi på mobilen. Jag har successivt försökt skära bort mina största tidstjuvar: sociala medier (Twitter/X, Instagram och Facebook), men ännu inte “lyckats” helt (jag är fortfarande på BlueSky). Nyhetsflödet pockar på den som är intresserad av internationell politik. Men att då gå ifrån allt det till ateljén och ställa mig framför en duk i flera timmar i sträck, en hel dag om jag har möjlighet, är ett sätt att komma ifrån tempot. Att lämna det digitala och göra något väldigt “analogt”. Och ju mer jag gör det, desto bättre blir jag på det.

Den andra reflektionen handlar om att använda begränsningar för att utmana sig. Innan jag ställde mig framför staffliet och den tomma pannån (den är målad på trä, inte på duk), bestämde jag mig för att jag skulle frångå min ibland lite för noggranna stil och i stället måla med stora, grova penseldrag. Att låta den vara “slarvig” och ofärdig. Jag försökte visualisera verk av Edvard Munch—min personliga favoritkonstnär—när jag började. Inte för att efterapa honom, utan för att ge mig själv tillåtelse att vara lika lös och ledig som han var.

Jag tycker att det är svårt att inte hålla på och peta, så jag var handgriplig och konkret i hur jag försökte styra min teknik. Jag använde stora penslar. Större än vad jag egentligen ansåg lämpligt. Jag höll penslarna längst ut på skaftet och försökte stå så långt från staffliet som möjligt, med högerarmen nästan helt utsträckt. På så sätt “tvingades” jag måla med stora drag istället för att peta i detaljer.

En ständig kamp

Jag skriver ner dessa rader till dig som läser och funderar över ditt eget skapande, vilken form det än må ta sig, men också för att påminna mig själv. Skapande är en ständig kamp. Efter att jag målat denna och en hel serie målningar som jag var odrägligt nöjd med, trodde jag att jag kanske hade nått en nivå i mitt skapande där det inte längre var “hit and miss” med var och varannan målning. Men sedan kom en misslyckad målning som var så dålig att jag var tvungen att måla över den. Och så en till efter det.

Inte heller är det lätt att följa egna råd. Jag försökte göra om “Concrete Dividers” med ambitionen att vara ännu lösare och ledigare än originalet. Jag använde breda penslar för att måla plank. Jag lade till och med fotografiet helt åt sidan och använde bara målningen som referens. Och för att ännu mer bryta upp traditionella konventioner målade jag den inte på duk eller ens pannå utan använde istället locket på en stor packlåda i trä. Men jag misslyckades med att hålla mig lös och fri. Den blev mer noggrann och “traditionell” i sin stil än originalet och än vad jag hade önskat.

Skuggor och betongsuggor 2, 64 x 64 cm, 2025.

Därmed inte sagt att denna andra version är dålig. Den är bara annorlunda. Rent tekniskt kanske den till och med är bättre än förlagan. Jag tycker mycket om skuggorna och högdagrarna i den övre vänstra delen av målningen, vilka lades dit med några enkla och beslutsamma drag med en stor målarpensel. Och den har en mystisk och melankolisk stämning som jag gillar. Dessutom har jag lärt mig att mina samlare inte alls alltid delar min bedömning av mina verk.

Vad är slutpunkten?

Kanske slutsatsen är att det går att använda några enkla knep för att växa som skapare, men inte att bestämma slutpunkten. Ge dig mer tid framför staffliet/datorn/på banan och utmana dig själv på olika sätt. Sätt begränsningar som tvingar dig att jobba på andra sätt. Men var beredd på att du aldrig blir färdig. I mitt fall kan jag bara bestämma mig för att jag vill röra på mig. Jag vet aldrig var jag hamnar. Det gör resan spännande.