Jag läser Mattias Svensson i dagens SvD och kan inte annat än att instämma i hans hyllning av Pål Jonsons lågmälda kompetens. Men jag kommer till en annan slutsats än Mattias, som lite uppgivet (och tydligt besviken) konstaterar att väljarna inte verkar uppskatta regeringens kompetens eftersom de ser ut att välja bort den.

För min del säger jag varken bu eller bä om väljarnas val av regering, men jag har ett oortodoxt och åtminstone delvis seriöst förslag: Behåll Pål Jonson som försvarsminister oavsett valresultatet! Kanske drömmer jag här bara, men låt mig förklara (och håll i åtanke när ni läser att jag aldrig har röstat på Påls parti och inte kommer att göra det heller i detta val).

Inspiration från USA

Dagens USA är så djupt polariserat att det kanske förvånar några läsare om jag säger att det där finns en tradition av att utse opartiska försvarsministrar, eller t.o.m. utse medlemmar av det motsatta partiet till just den posten. (I USA heter de förstås “Secretary of Defense”, men rollen är densamma, så jag använder det svenska “minister”.)

Bakgrunden till traditionen är dels att det länge funnits en “bipartisan” överenskommelse mellan huvudfårorna av de två partierna i det amerikanska systemet kring de breda linjerna i utrikes- och säkerhetspolitiken: vikten av att upprätthålla allianserna och att underbygga det internationella systemet med amerikansk militärmakt. Genom denna tradition kunde allierade och motståndare ha tilltro till att grundlinjerna i politiken skulle kvarstå trots regeringsskiften.

Dessutom fanns det en allmän uppfattning om att republikaner hade mer trovärdighet när det kom till de “hårda” aspekterna av säkerhetspolitiken. Därför kände särskilt demokratiska presidenter att de behövde övertyga det säkerhetspolitiska etablissemanget och utländska aktörer om att de inte skulle avvika från avskräckning eller allianser. JFK valde därför Republikanen Robert McNamara till sin försvarsminister, Clinton utsåg Senatorn William Cohen, och Obama valde inte bara att behålla Republikanen Robert Gates som utsetts av George W. Bush, utan också att lite senare utse Republikanska senatorn Chuck Hagel efter Gates.

Från Republikanernas sida har man inte riktigt svarat på Demokraternas tradition då man inte har känt samma behov, men under Trumps första mandatperiod utsåg han faktiskt en mycket erfaren och opolitisk general—Jim Mattis—till posten som försvarsminister. Denne—och även i viss mån hans republikanska efterträdare—Mark Esper—hjälpte till att bromsa Trumps värsta instinkter, till presidentens stora förtret. Trump feltolkar dessa framgångsexempel som misstag och har denna gång utsett en politiskt lojal försvarsminister som saknar tillräcklig kompetens: Pete Hegseth. Vi kan alla se hur det går genom att snegla mot kaoset i den Persiska Gulfen.

Sveriges utmaningar är historiska

Sverige är givetvis inte USA och vi har en helt annan politisk tradition. Men traditioner kan brytas, och vi befinner oss i det mest osäkra säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget, med en nästan obegripligt komplex och viktig uppgift framför nästa försvarsminister. Hotbilden är osäker men också potentiellt extremt allvarlig, som en ny rapport från amerikanska Atlantic Council visar:

Russia could launch attacks on as many as 7 European countries as the US warns Vladimir Putin is plotting an assault on NATO. Potential scenarios include the seizure of strategic islands [bla Gotland, min anm.], an attempt to carve out territory in eastern Estonia and a large-scale invasion of Lithuania, according to the Atlantic Council. It has identified the Nordic-Baltic region as the “most likely target” for future Russian aggression on NATO territory, setting out five scenarios in which Moscow could test the alliance’s resolve. Those potential attacks involve Norway, Finland, Estonia, Sweden and Lithuania. (MSM)

Kanske vore det med tanke på detta allvarliga ryska hot till och med läge för en samlingsregering. Men en sådan kommer med andra problem, som att den antingen skulle behöva inkludera ytterlighetspartier eller göra dem till den enda reella oppositionen, vilket sannolikt skulle gagna dem politiskt.

Mitt okonventionella förslag är därför att nästa statsminister—oavsett färg!—gör en kompromiss mellan att bilda en samlingsregering och business as usual: behåller Pål Jonson, som kanske får sägas vara den mest kompetenta minister Sverige sett på många årtionden. Detta skulle i praktiken innebära att Magdalena Andersson, som av allt att döma ser ut att bli nästa statsminister, gör något som få svenska politiker före henne gjort. Men politik är, som Bismarck sa och Palme brukade påpeka, det möjligas konst.

Det finns, mig veterligen, åtminstone ett par historiska exempel på opolitiska statsråd utanför samlingsregeringar. Reidunn Laurén var statsråd och biträdande justitieminister i Carl Bildts regering och Dag Hammarskjöld var utrikeshandelsminister i Erlander II. Denna korta lista kan läsas som att det är extremt ovanligt, men också som att det är möjligt.

Det orealistiska är att inte ta uppgiften på allvar

Jag är medveten om att detta är ett okonventionellt och politiskt orealistiskt förslag. Men vi lever i tider där gamla konventioner omkullkastas på löpande band och det som var orealistiskt plötsligt blir en realitet. Hade ni inte också tolkat det som orealistiskt om någon för ett par år sedan varnat för att USA snart skulle hota Danmarks territoriella integritet?

Försvarsministern har en extremt svår och viktig uppgift: att fullfölja en historisk upprustning och omdaning av det svenska försvaret när det varnas för att Ryssland när som helst kan vilja testa NATO:s artikel 5. Detta skall genomföras samtidigt som det pågår vad experter kallar a revolution in military affairs där drönare och automatiserade vapensystem samt AI och radikalt förkortade utvecklingscykler dramatiskt ändrar förutsättningarna för såväl upphandlingar och krigsplanering som taktik och militärens själva uppbyggnad. Detta är en närmast ofattbart svår kombination av utmaningar.

I detta arbete kan inte snäva partipolitiska hänsyn vara vägledande och Pål Jonson är tveklöst den bästa personen att leda det. Låt honom fullfölja uppdraget.

OBS: Nej, jag har inte frågat Pål Jonson själv om han ens vill stanna kvar. Jag tänker att vi i värsta fall får tvinga honom.